Bahçeli'nin hedefinde CHP ve İYİP var: Yönetimleri yoldan çıkmış

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ordu'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde konuştu.

Bahçeli, konuşmasında, CHP ve İYİP'i hedef alarak "CHP ve İYİ Parti yönetimleri yoldan çıkmıştır. Bu iki parti, yanlarına da Kandil ve Pensilvanya’yı alarak zehir ve zillet saçmaktadır. Oyun büyük, senaryo karanlıktır. Tehlike, Zillet İttifakı’nda düğümlenmiştir" dedi.

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, "14 Mayıs’ı kundaklamak için karanlık eller devrededir. Namussuz montajcılar, özel hayat cellatları iş başındadır. Küresel medya, dış güçler, emperyalizme ruhunu satmış iç odaklar, ajan provokatörler, bölücü çevreler Cumhur İttifakı’nın mukadder zaferini gölgelemek amacıyla alçakça kurgu ve kumpas peşindeler" ifadelerine yer verdi.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başlıkları şöyle:

"Ne yapsalar boş. Hangi iftirayı atsalar boşuna. Milletin iradesine ket vuramayacaklar. Türkiye’nin hızını kesemeyecekler. Türk milletinin zaferini önleyemeyecekler. Kaos arzulayanlara sarsılmaz duruşumuzla engel olacağız.

MHP ve Cumhur İttifakı, milletimizin bekası, ülkemizin bağımsız geleceği için dünden daha önemli bir görevle karşı karşıyadır. Bu görev tarihidir. Maruz kaldığımız stratejik tehditler, küresel senaryoların bölgemizde gösterime sokulan bugünkü sahnesinden başka bir şey değildir.

Kılıçdaroğlu, teröristlerle yol yürümektedir. Zalimlerin kontrolündedir. Bu nedenle Kılıçdaroğlu, paravan, kumandalı, kukla ve 7+2 formatlı kumar masasının icazetli adayıdır. Kılıçdaroğlu, Türkiye düşmanlarına yakayı kaptırmış, onların dümen suyuna girmiştir.

CHP ve İYİP'i hedef aldı

CHP ve İYİ Parti yönetimleri yoldan çıkmıştır. Bu iki parti, yanlarına da Kandil ve Pensilvanya’yı alarak zehir ve zillet saçmaktadır. Oyun büyük, senaryo karanlıktır. Tehlike, Zillet İttifakı’nda düğümlenmiştir.

CHP, savunma sanayii ürünlerinden korkmuştur. Hain neredeyse orası temizlenecektir. Kanlı ve kalleş döngüye son vereceğiz, bunu birlikte başaracağız. Terör örgütünü yıkıp geçeceğiz."