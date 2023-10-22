Bahçeli'nin Gazze çağrısına destek Davutoğlu ve Karamollaoğlu'ndan geldi

Bir süredir İsrail'le ilişkileri ''normalleştirme'' girişimlerinde bulunan AKP iktidarı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı kınama mesajlarından ileri gitmeyen açıklamalarda bulunurken, kamuoyunda büyüyen öfkeyi bazen taşeronları bazen de devlet kurumları aracılığıyla şova dönüştürmeye girişti.

Gazze'ye bombalar yağarken Türkiye'yle İsrail arasındaki dış ticaret hacmi sürekli büyüyor, askeri ortaklıklar farklı düzlemlerde sürüyor. İktidarsa konuşmaya devam ediyor.

Son olarak İsrail'in Filistin'in Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına ilişkin açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Eğer 24 saat içinde ateşkes sağlanamazsa, mazlumların üzerine bombalar bırakılmaya ısrarla devam ederse, Türkiye süratle devreye girmeli, tarihi, insani ve inanç sorumluluğunun gereği her neyse yapmalıdır'' dedi.

Çağrısının kapsamına ilişkin ayrıntı paylaşmayan Bahçeli'ye destek Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan geldi.

Davutoğlu: Bahçeli'nin ifadelerini destekliyorum

Bahçeli'nin sözlerini ''takdirle karşılayan'' Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Günlerdir algı yönetimi ve provokatif çıkışlar ile Gazze’de yaşanan katliamı perdelemeye çalışanlara rağmen, bu insanlık suçuna dur demek adına atılan her adımı ve yapılan her çağrıyı desteklediğimiz gibi; Sayın Devlet Bahçeli'nin Gazze ve Filistinli kardeşlerimiz için dile getirdiği ifadeleri de takdirle karşılıyor, destekliyorum."

Karamollaoğlu: Bahçeli'nin çağrısını destekliyorum

Karamollaoğlu da, Bahçeli'ye sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla teşekkür etti.

Karamollaoğlu, "Sayın Devlet Bahçeli’ye Filistin konusunda gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Tarihimizin, inancımızın ve insanlığımızın gereği olan çağrısını destekliyorum" dedi.

İsrail'e karşı sadece konuşuyorlar

İktidar bir yandan bu şova devam ederken, Türkiye ile İsrail’in her konudaki işbirliği tam gaz devam ediyor. Çünkü ABD’nin bölgedeki müttefikleri olarak on yıllara dayanan bir işbirliği geleneğine sahip olan Türkiye ve İsrail arasındaki bu ilişkinin doğasına dair AKP’nin hiçbir değişiklik çabası yok.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmüş ve "İsrail gazının" Avrupa'ya Türkiye üzerinden aktarılmasını ele almıştı.

İsrail'le Türkiye arasındaki ticaret AKP döneminde rekor seviyelere ulaştı. Türkiye'nin "en zenginleri" bu ticaretten en çok kazananlar olmaya devam ediyor. Erdoğan'ın Filistin mesajlarına karşın Türkiye ''reelpolitik''te Filistin yerine İsrail'in lehine bir ekonomik ilişki ağı örmüş durumda. Bu ilişkilerdeyse AKP'ye yakın patronlar öne çıkıyor.

Türkiye’deki birçok büyük özelleştirme ihalesinde İsrailli şirketler pay kapıyor. Savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde iki ülke düzenli olarak ortak tatbikat yapıyor. Üniversitelerde, TÜBİTAK’ta özellikle askeri alanı ilgilendiren bilimsel araştırmalar, İsrail ortaklığıyla yürütülüyor. İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi sürekli büyüyor. İktidarsa konuşmaya devam ediyor.