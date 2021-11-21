Bahçeli'nin Erdoğan'a verdiği 'Türk dünyası haritası'yla ilgili Kremlin'den açıklama

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmede "Türk dünyası haritası"yla poz vermesini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tarihsel olarak Rusya'nın Altay bölgesinde bulunan Türk dünyasının merkezine büyük kırmızı yıldız koyulmamasının üzüntü verici olduğunu söyledi.

Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Peskov'a Erdoğan ve Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmede "Türk dünyası" haritasıyla poz vermesi soruldu.

Sputnik'in aktardığına göre Peskov, "Türk partnerlerimiz, Türk dünyası fikrini geliştiriyor. Bu normal bir şey. Üzüntü duyabileceğim tek nokta, Türk dünyasının merkezinde büyük bir kırmızı yıldız bulunmaması. Orası (merkez), Türkiye'de değil, Rusya Federasyonu topraklarında, Altay'da, her Türk için kutsal olan, doğup yayıldıkları yerde. Bunu ben bir Türkolog olarak söylüyorum" yanıtını verdi.

17 Kasım'da Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etmiş, Bahçeli kabulde, Erdoğan'a "Türk dünyası haritası" hediye etmişti.

Haritada Rusya'nın güney bölgelerinin bir bölümü, Doğu Sibirya, Balkanlar, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Moğolistan ve İran'ın bir kısmı Türk dünyası sınırları içinde gösterilmişti.