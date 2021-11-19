Erdoğan yüzde 50+1 konusundaki kararını Bahçeli'ye iletti

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bahçeli’ye, son dönemin tartışma konusu olan yüzde 50+1 ile seçime gidileceğini söylediği iddia edildi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önceki günkü görüşmesinden uzlaşı çıktığı ifade ediliyor.

Erdoğan, “yüzde 50+1” tartışmasında her ne kadar parlamentoyu işaret etse de iki liderin görüşmesinde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Erdoğan’a, “yüzde 50+1’in tartışmaya açılmasının muhalefet cephesini güçlendireceği ve sistem üzerinde meşruiyet tartışmalarına yol açabileceğini ve Cumhurbaşkanlığı makamının yıpratılmaya çalışılacağını söylediği” belirtiliyor. 

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Erdoğan’ın Bahçeli’ye, “parti kurmaylarıyla yaptığı toplantılarda yüzde 50+1 ile seçime gidileceğini ve bunun için sahada çalışmaları yönünde talimat verdiğini söylediği” ifade ediliyor.

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