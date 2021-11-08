Bahçeli’nin danışmanı Cem Yılmaz’ı hedef aldı: Seni kurtaran olmayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek bugün Türkgün gazetesinde “Cem Yılmaz PKK'yı kınayan bir cümle kurabilir misin?” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Cem Yılmaz’a PKK'yi kınama, yeni bir açıklama yapma çağrısında bulunan Çiçek, “Aksi halde ‘Kasımpaşa’dan Apaçi Selim’in selamı var’ desen bile senin bu ihanete destek kampanyasındaki rolün asla unutulmayacak ve seni kurtaran olmayacak Cem Yılmaz… Solcu ol olmasına da vatanı satan, terörist destekçisi Solcu olma” ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz’ın, Rüstem Batum’un YouTube kanalında kendisine yönelttiği, “Bir vatandaş olarak, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna verdiği “Kim olduğu, ne olduğu bilinen, ne yaptığı bilinen bir insanın böyle gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini biz oturduğumuz evden anlayamıyoruz” cevabı hatırlatan Çiçek, “’Kim olduğu, ne olduğu bilinen, ne yaptığı bilinen’ diye tarif ettiği kişilerin ortak özelliği PKK terör örgütüne mensup olması ve bu terör örgütünü desteklemesi… Terörist Demirtaş’ın Hendek-Çukur-Kobani olaylarındaki azmettirici rolünü, terör örgütü PKK’yı en radikal bir şekilde öven açıklamalarını görerek mi söylüyor acaba bunları?” ifadelerini kullandı.