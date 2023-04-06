Bahçelievler'de Yeşil Sol Parti seçim bürosuna saldırı

İstanbul’un Bahçelievler ilçesine bağlı Kocasinan Mahallesi’nde açılan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin (Yeşil Sol Parti) seçim bürosuna saldırı düzenlendi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sabah saatlerinde büroda kimsenin bulunmadığı saatlerde gerçekleşen saldırıda, dışarıda asılı bayraklar, duvarlara yapıştırılan stickerlar söküldü. Duvar ve yerlere üç hilalin yanı sıra küfür ve hakaret içeren yazılamalar yapıldı.



Yeşil Sol Parti Bahçelievler İlçe Örgütü, saldırıya ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunacak.