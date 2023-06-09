Bahçelievler'de silahlı saldırı: Kahvehane sahibi hayatını kaybetti

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bulunan bir kahvehane sahibi Seyit Battal Kılıç, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre; Kılıç, dün sabah saatlerinde Soğanlı Mahallesi'ndeki kahvehanesini açtığı sırada bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.
Saldırı sonucu ağır yaralanan Kılıç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Polis ekipleri yaptıkları incelemede, M.C.K. adlı kişinin saldırının ardından olay yerinden kaçtığını belirledi.
Olay yerinde 6 boş kovan ve 4 dolu fişek ele geçirilirken, kaçan saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor. (AA)