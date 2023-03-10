Bahçelievler'de balkonu çöken 45 yıllık bina tahliye edildi

İstanbul Bahçelievler'de Şirinevler Camcı Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın dün akşam saatlerinde balkonu çöktü. Bina sakinleri panikle kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine Bahçelievler Belediyesi ekipleri olay yerine geldi.

DHA'nın haberine göre, ekipler bina etrafında geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme sonucunda binanın kolonunda çatlaklar ve betonunda deniz kabuğu olduğu tespit edildi.

Dışarıdan görülebilen demirlerinin çürüdüğü fark edilen 45 yıllık bina, tahliye edildi. Ekipler, ağır hasarlı binayı mühürledi. Karot örneği alınan binanın incelemeler sonrası yıkılıp yıkılmayacağına karar verilecek.

Bina sakini Tuncay Eraslan, "Dün akşam binanın balkonu çöktü. Belediye geldi, incelemeler yapıldı. Binanın mühürlenmesine karar verildi. Muhtemelen yıkım kararı çıkacak. Kimsenin canına bir şey olmadı. Daha önce sadece balkonlar için güçlendirme çalışması yapılmıştı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla yapmıştı. Dün akşam çöktü. Karot örneği aldılar. 10 daire ve 2 dükkan bulunuyor tüm daireler doluydu" dedi.