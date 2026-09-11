Bahçelievler Belediyesi'nin 3 CHP'li meclis üyesi AKP'ye katıldı

AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bahçelievler Belediyesi CHP Meclis Üyeleri Levent Arısüt, Barış Ural ve Cem Şafak'ın partisine katıldığını açıkladı.

Özdemir, haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

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AKP İstanbul İl Başkanı şu ifadeleri kullandı:

"Bahçelievler Belediyesi CHP Meclis Üyesi Sayın Levent Arısüt, Sayın Barış Ural ve Sayın Cem Şafak AK Parti ailemize katıldı. Düzenlenen programla, kendilerine rozetlerini takdim ederek, hoş geldiniz diyoruz. Tavrını milletin refahından, hizmet ihtiyacına yönelik emekten yana koyan herkese teşekkür ediyoruz. Hepimizin üzerinde ve hepimizin omzunda taşıdığı millete hizmet şiarını layıkıyla yerine getirme sorumluluğumuzu her zaman diri tutacağız. Biz çalışacağız, İstanbul kazanacak. Hayırlı ve uğurlu olsun. Tekrar hoş geldiniz."

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de dün üçü CHP'den ve biri Yeniden Refah Partisi'nden olmak üzere dört ilçe belediye başkanının daha partilerine katıldığını duyurmuştu.

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