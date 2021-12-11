Bahçeli'den Türkeş tehdidi: Hoşgörü dönemi kapanmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından "Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı"nın kurulduğunu duyurdu.
Bahçeli, "Bugüne kadar farklı partilerde, farklı oluşum ve organizasyonlar altında Merhum Başbuğumuz kıyasıya istismar edilmiş, siyasi çıkar ve ikbal hesapları uğruna adı ve anısı malzeme yapılmıştır. Bu haksızlığa, bu nezaketsizliğe yıllarca hoşgörü adına tahammül gösterilmiştir. Bu aşamada hoşgörü dönemi kapanmıştır. Bundan böyle gaye ve gerekçesi ne olursa olsun Merhum Türkeş Bey’in istismarına müsaade edilmeyecektir" dedi. Bahçeli şöyle konuştu: