Bahçeli’den sonra Erdoğan’la da görüşmeye çalışan Davutoğlu: ‘Ümit ederim esirgemez’

Seçim döneminde Altılı Masa bileşenlerinden olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Filistin-İsrail gündemiyle Cumhur İttifakı'yla arayı sıcak tutuyor. Daha önce yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'na göz kırpan Davutoğlu, önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle iletişime geçti. Bahçeli'ye teşekkür eden ve ilerleyen günlerde yüz yüze görüşeceklerini açıklayan Bahçeli, Erdoğan'a da seslendi. Erdoğan’la görüşmek istediğini dile getiren Davutoğlu, “Umarım esirgemez” dedi.

Davutoğlu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Dönem Başkanlığı görevini yürüten Brezilya'nın Türkiye Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia'yla Filistin’i görüştü. Açıklamalarda bulunan Davutoğlu “Bugün Sayın Erdoğan'dan da randevu talep edeceğim. İçeride her türlü tartışmayı yaparız. Mesele Filistin ise mesele Kudüs ise bizce içerideki tartışmaların bitmesi gereken andayız demektir. Sayın Erdoğan ümit ederim şimdiye kadar herkese uzattığı eli Türkiye'de grubu bulunan ve eskiden bu meseleleri birlikte göğüslemiş olduğu bir devlet adamından, siyasetçiden esirgemez” dedi.

Bahçeliye bir kere daha teşekkür etti

Davutoğlu, “MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Filistin'e yönelik çağrısının nasıl değerlendirilmeli” sorusuna şu cevabı verdi:

“Esas olarak şudur benim için önemli olan, Sayın Bahçeli'ye bir kez daha teşekkür etmek isterim. Böyle bir ortamda Sayın Bahçeli'nin yaptığı çağrı önemliydi benim için. Çünkü iktidarı destekleyen Cumhur İttifakı'nın önemli bir unsuru olarak Sayın Erdoğan toplumsal beklentinin aksine daha sessiz bir tutum sergilerken Sayın Bahçeli'nin sesini yükseltmiş olması çok değerli.

Mümkün olursa önümüzdeki günlerde bir araya geleceğiz. Sayın Bahçeli ile karşılıklı çok eleştirilerimiz oldu ama bugün ihtilafların unutulması gereken günlerdir insani bir mesele varsa kendi aramızdaki siyasi farklılıklar unutabilmeliyiz.”

Erdoğan’la görüşmek istedi, ‘umarım esirgemez’ dedi

Davutoğlu şunları söyledi:

“Buradan çağrıda bulunuyorum. Önümüzdeki günlerde bakanlar düzeyinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı yapılacak, oraya Türkiye'nin bakan düzeyinde katılması lazım. Sayın Bahçeli'nin ifadesi içerisinde bunların hepsi var. Ben öyle yorumluyorum en azından.

Bugün sayın Erdoğan'dan da randevu talep edeceğim. İçeride her türlü tartışmayı yaparız. Mesele Filistin ise mesele Kudüs ise bizce içerideki tartışmaların bitmesi gereken andayız demektir. Sayın Erdoğan ümit ederim şimdiye kadar herkese uzattığı eli Türkiye'de grubu bulunan ve eskiden bu meseleleri birlikte göğüslemiş olduğu bir devlet adamından siyasetçiden esirgemez.”

Ne olmuştu?

Bir süredir İsrail'le ilişkileri ''normalleştirme'' girişimlerinde bulunan AKP iktidarı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı kınama mesajlarından ileri gitmeyen açıklamalarda bulunurken, kamuoyunda büyüyen öfkeyi bazen taşeronları bazen de devlet kurumları aracılığıyla şova dönüştürmeye girişti.

Gazze'ye bombalar yağarken Türkiye'yle İsrail arasındaki dış ticaret hacmi sürekli büyüyor, askeri ortaklıklar farklı düzlemlerde sürüyor. İktidarsa konuşmaya devam ediyor.

Son olarak İsrail'in Filistin'in Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına ilişkin açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Eğer 24 saat içinde ateşkes sağlanamazsa, mazlumların üzerine bombalar bırakılmaya ısrarla devam ederse, Türkiye süratle devreye girmeli, tarihi, insani ve inanç sorumluluğunun gereği her neyse yapmalıdır'' dedi.

Çağrısının kapsamına ilişkin ayrıntı paylaşmayan Bahçeli'ye destek Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan geldi.