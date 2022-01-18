MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.
Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Dış Haberler
Haber Merkezi
İsmail Sarp Aykurt
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İsmail Sarp Aykurt
Bahçeli'den Sezen Aksu'ya: Serçeysen serçeliğini bil
Bahçeli, Sezen Aksu'yu hedef alarak, 'Sanatçıya diyorum ki serçeysen serçeliğini bil sakın kuzgunluğa heves etme' diye konuştu.
Haber Merkezi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.
Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: