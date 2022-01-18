'Milli Beka Hareketi' Sezen Aksu'nun evi önünde toplandı: 'Bu kale İslam'ın son kalesidir'

Şarkı sözleri dolayısıyla Sezen Aksu’yu hedef gösteren 'Milli Beka Hareketi' Beykoz'da Aksu'nun evi önünde toplandı. Yaklaşık 20 kişilik grup basın açıklaması yaparak "Türkiye Cumhuriyeti İslam'ın son kalesi, insanlığın son umududur" dedi.

Sezen Aksu'nun Beykoz Kanlıca'daki evinin önünde toplanan yaklaşık 20 kişi için polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Açıklamada bulunan 'Milli Beka Hareketi' Başkanı Murat Şahin, “Bugün burada toplanmamızın sebebi, Sezen Aksu’nun yazmış olduğu bir şarkının içinde geçen 'Selam söyleyin o cahil Adem ile Havva’ya' sözlerine tepki vermek. İnsanlığın atası olan İlk Peygamber Hz. Adem Aleyhisselama ve Hz. Havva Annemiz Aleyhisselama alenen aşağılanmasına karşılık bu 'Minik Cahile' haddini bildirmek için burada toplanmış bulunmaktayız. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki, biz buraya kimseyi tehdit etmeye gelmedik, biz buraya bu milletin ve bu ümmetin haklı sesi olmaya ve bu kalenin de İslam'ın son kalesi olduğunu dosta düşmana haykırmaya geldik" dedi.