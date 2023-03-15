Bahçeli'den 'sel' paylaşımı: 'Hiçbir felaket tarihi yürüyüşümüzü sekteye uğratamayacak'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, deprem bölgesinde yaşanan sel ve su baskınlarına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bahçeli, Türkiye'nin 'yaralarını saracak güçte' olduğunu iddia etti.

Bahçeli, "Hiçbir saldırı, iftira ve suçlama dalgası duruşumuzu bozamayacaktır. Kederli günlerimizi çapsız, güdük ve kısır siyasetlerine alet etmek için fırsat kollayanlara aziz milletimiz hür seçimiyle engel olacaktır" dedi.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

"Ülkemiz Kahramanmaraş merkezli ikiz depremin hasarını güç birliği halinde kaldırırken, Adıyaman ve Şanlıurfa’da yaşanan aşırı yağışlar taşkın sellere neden olmuş, nihayetinde yeni bir felaket deprem bölgesini canevinden vurmuştur. Söz konusu felaketin tahribatı büyüktür. Meydana gelen sellerden 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 9 vatandaşımızın kaybolduğu, çok sayıda vatandaşımızın yaralandığı anlaşılmaktadır. Bir felaketin izini silme mücadelesi azimle sürüyorken, bir başka felaketin ortaya çıkması milletimizi derinden üzmüştür.

Türkiye tek nefes halinde yaralarını saracak güç ve kudrettedir. 'Yeni Türkiye, Yeni Yüzyıl, Yeni Hayat' sacayağında; deprem ve diğer mahut sorunlarla başa çıkabilecek akıl, irade, inanç ve mücadele şevki çok şükür Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle tesis edilmiştir. Hiçbir felaket tarihi yürüyüşümüzü sekteye uğratamayacaktır. Hiçbir saldırı, iftira ve suçlama dalgası duruşumuzu bozamayacaktır. Kederli günlerimizi çapsız, güdük ve kısır siyasetlerine alet etmek için fırsat kollayanlara aziz milletimiz hür seçimiyle engel olacaktır."