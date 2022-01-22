MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gazeteci Sedef Kabaş'ın bir televizyon programındaki sözlerine tepki gösterdi.
Bahçeli şu ifadeleri kullandı:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İsmail Sarp Aykurt
Bahçeli'den Sedef Kabaş açıklaması: Anti demokratik ve faşizan sözleri kınıyorum
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gazeteci Sedef Kabaş'ı hedef aldı.
Haber Merkezi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gazeteci Sedef Kabaş'ın bir televizyon programındaki sözlerine tepki gösterdi.
Bahçeli şu ifadeleri kullandı: