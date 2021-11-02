Bahçeli'den partisine seçim talimatı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin meclis grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
"CHP'nin en fazla oy aldığı 131 seçim bölgesinde HDP ile ittifakını, terörle mücadeleye karşı gelişini tek tek milletimizle CHP'ye oy veren milli insanlarımızla paylaşacağız. CHP'nin neye dönüştüğünü, kimlere hizmet ettiğini izah edeceğiz" diyen Bahçeli, "Bugünden itibaren yeni görevlendirmeleri yapıyorum. CHP'nin ağır kusurlu siyasetini ifşa etmek amacıyla arkadaşlarımızı Anadolu'ya gönderiyorum. Trakya'dan itibaren yaptığımız mücadele adım adım Anadolu'nun her tarafını aydınlatacaktır" ifadesini kullandı.
Bahçeli konuşmasını şöyle sürdürdü:
- CHP, HDP ile el ele tutuşarak sınır ötesine asker gönderilmesine, terörle mücadelenin devamına, ihanetin tepelenmesine hayır demiştir. Irak ve Suriye tezkeresi CHP ve HDP’nin istediği gibi reddedilmiş olsaydı sınır ötesinde terörle mücadeleden Türk askeri geri çekilecek, güney sınırlarımız boydan boya terörizmin kontrolüne girecekti.
- Sayın Cumhurbaşkanımız Roma'da verimli, yararlı temaslar kurmuştur. ABD Başkanı Biden ile 1 saat 10 dakikalık görüşmesi, bu görüşmede mutabık kalınması, NATO ve stratejik ortaklığa vurgu yapılması önemlidir. Bundan sonra kimin samimi kimin maskeli olduğu ortaya çıkacaktır. 2 ülke arasındaki diyalogların artırılması, sevsek de sevmesek de herkesin çıkarına uygundur. Türkiye duruşuyla anıtlaşan bir ülkedir.
- S-400 konusu egemenlik sınırlarımız içerisindedir. Hiç kimsenin bu konuda Türkiye’ye ayar verip, istikamet çizme densizliği cevapsız bırakılmayacaktır.
- (İYİ Parti Genel Başkanı Akşener) Karşısına çıkan bölücü bir alçağın ‘Burası Kürdistan’dır bühtanına tek kelime edememiştir. Yazıklar olsun. Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırları dahilinde 'Kürdistan' diye bir yer yoktur. Asla da olmayacaktır.