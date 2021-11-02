Bahçeli'den partisine seçim talimatı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin meclis grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

"CHP'nin en fazla oy aldığı 131 seçim bölgesinde HDP ile ittifakını, terörle mücadeleye karşı gelişini tek tek milletimizle CHP'ye oy veren milli insanlarımızla paylaşacağız. CHP'nin neye dönüştüğünü, kimlere hizmet ettiğini izah edeceğiz" diyen Bahçeli, "Bugünden itibaren yeni görevlendirmeleri yapıyorum. CHP'nin ağır kusurlu siyasetini ifşa etmek amacıyla arkadaşlarımızı Anadolu'ya gönderiyorum. Trakya'dan itibaren yaptığımız mücadele adım adım Anadolu'nun her tarafını aydınlatacaktır" ifadesini kullandı.

Bahçeli konuşmasını şöyle sürdürdü: