Bakanın katıldığı toplantı sırasında AKP'li başkanın yakını esrar içerken yakalandı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, İstanbul'da belediye başkanlarının yaptığı, valiler, kaymakamlar ve hatta bir bakanın da katıldığı toplantıda yaşanan olayı köşesinde aktardı.

"Çok kısa süre önce farklı illerden belediye başkanları İstanbul’da bir toplantı yapmış. Valiler, kaymakamlar ve hatta bir bakan dahi o toplantıda yer almış. Efendim, AKP’li bir büyükşehir belediye başkanı da o buluşma için kalkmış gelmiş. Yanında özel kalem müdürlüğünde işe aldığı yakın akrabasını da getirmiş. Ah, getirmez olaymış!" diyen Pehlivan, belediye başkanı toplantıdayken dışarıda neler yaşandığını şöyle aktardı:

"AKP’li başkanın o sağ kolu oturmuş mu korumaların aracının içine... Başlamış mı esrar sarmaya... Çevrede olan polisler görmüş mü o anları...

Haliyle araç hemen ablukaya alınmış. Polislerin koltuğunda esrarla yakalanan kişi “Ben belediye başkanının adamıyım” diye kendisini savunmuş. Öyle olunca, konu hemen AKP’li başkana iletilmiş.

Sonrası sürpriz değil.

AKP’li belediye başkanı esrarla yakalanan akrabasını kurtarmış polisin elinden. Döner dönmez de şehrinin Emniyet müdürünün kapısını çalmış.

Telefon telefon üstüne...

Skandalın üstü kapatılmış. Olan da belediye başkanının polis korumalarına olmuş, görev yerleri değiştirilmiş.

Neymiş, uyuşturucuyla mücadeleymiş!"

MHP'nin sevmediği bakan...

Pehlivan'ın yazısında "MHP'nin sevmediği bakan" başlıklı bir bölüm de yer alırken, MHP'nin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den memnun olmadığını aktardı:

AKP’nin “aşırı güvenlikçi” politikalarına karşı daha “reformist” bir tutum sergilediği bilinen bir bakan Abdulhamit Gül. Bu nedenle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de bir kavga içinde.

İşte MHP’nin Adalet Bakanı Gül’e karşı tavrında da Soylu’nun etkisi olduğu konuşuluyor. Bu iddiayı dile getirenler, özellikle bir MHP Genel Başkan Yardımcısı üzerinden Abdulhamit Gül’ün tasfiyesi için lobi yapıldığını iddia ediyor.

Bir diğer görüşe göre ise asıl ayrışma konusu kadrolaşmada:

Milli Gençlik Vakfı (MGV) kökenli Gül’ün ülkücü kökenli yargı mensuplarının önünü yeteri kadar açmadığına inanılıyor. Hatta ülkücüleri kızağa çekip Hakyolcuları ve Milli Görüş kökenlileri el üstünde tuttuğuna inanılıyor.

Duyduğum en çarpıcı iddia ise şuydu:

Sır değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi’nin de Cumhur İttifakı’na katılmasını istiyor. Bu konuda karşı taraftaki en büyük destekçisi de yakın zamanda hayatını kaybeden Oğuzhan Asiltürk’tü.

Deniyor ki...

Saadet Partisi’nin eski kurmay kadrosundan Abdulhamit Gül, Cumhur İttifakı’nın genişlemesi için yapılan görüşmelerde etkin rol oynadı. İşte bu da MHP’nin pek hoşuna gitmedi. Bu tezi dile getirenler şöyle gerekçelendiriyor:

“MHP tek başına iktidar partisinin politikalarını belirleyebiliyor. Eğer Saadet Partisi de Cumhur İttifakı’na katılırsa, MHP’nin AKP üzerindeki gücü bölünmüş olacak. Haliyle, bu birleşmenin olmasını istemiyorlar. Bu yüzden MHP Genel Merkezi, Saadet Partisi’ne sıcak yaklaşan Abdulhamit Gül’e soğuk bakıyor.”