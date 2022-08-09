Bahçeli'den Müge Anlı'nın ardından Hakan Ural'a da mesaj

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı 'Neler Oluyor Hayatta' isimli programa başarı mesajı gönderdi.

Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nur Tuğba Namlı ile "Neler Oluyor Hayatta" programını sunan Hakan Ural'a yeni sezon için "başarı" mesajı gönderdi.

Ural, Bahçeli'nin mesajının ardından, “Ben kendisini çok severim, çok sayarım. Özellikle bu ülkenin birliğinde çok büyük bir katkısı ve inanılmaz bir çabası olduğunu düşünüyorum. Mesajını özel kalemiyle bana bildirdi. Bu mesajla MHP Genel Başkanı hem sahip çıkıyor hem ‘gözüm üstünüzde iyi ki varsınız’ diyor" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, geçtiğimiz dönemde de Müge Anlı'ya başarı mesajı yollamıştı.

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