MHP Genel Başkanı Bahçeli, Müge Anlı'nın ATV'de yayınlanan "Müge Anlı ile tatlı sert" adlı programının yeni yayın dönemi için tebrik mesajı iletti.
Mesaj programda Anlı tarafından okundu:
Patronların Ensesindeyiz
Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya mesaj: Tebrik ediyorum...
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Müge Anlı'nın programının yeni yayın dönemine tebrik mesajı iletti.
Haber Merkezi
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Müge Anlı'nın ATV'de yayınlanan "Müge Anlı ile tatlı sert" adlı programının yeni yayın dönemi için tebrik mesajı iletti.
Mesaj programda Anlı tarafından okundu: