'RTÜK gündüz kuşağı programlarını kaldırmak için hazırlık yapıyor'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun evlilik programlarının ardından şimdi de Müge Anlı ve Esra Erol'un yaptığı son olarak da Ece Üner'in dahil olduğu gündüz kuşağı programlarını kaldırmaya hazırlandığı iddia edildi.

TGRT'nin haberine göre, gündüz kuşağı programlarına yönelik çalışma Eylül ayına kadar tamamlanacak.

Haberde, "Gündüz kuşağı programlarını kaldırmaya hazırlanan kurum, bunların yerine toplumun değer ve yargılarıyla uyumlu, toplumu ileriye taşıyan eğitici ve geliştirici programları önerecek. Mesleki ve kültürel programlara da öncelik verilmesi hedefleniyor" denildi.