Bahçeli'den MHP ilçe kongrelerine mesaj: 'Aramıza sızarak fitne yaymak isteyenler çıkacaktır'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin 9 Ağustos 2023 itibarıyla başlayacak ilçe kongrelerine mesaj gönderdi.

Partisinin 14. Büyük Kurultay öncesinde yapılacak ilçe ve il kongreleri öncesinde Bahçeli'nin ilçe teşkilatlarına gönderdiği mesaj MHP tarafından açıklandı.

'İç bünyemizi zehirlemeyi amaçlayanlar olacaktır'

Buna göre Bahçeli mesajında "Hiç kimseyi ayırmadan, hiç kimseyi ayrıştırmadan, milli ve manevi ortak paydada buluşan her kardeşimizi, her vatandaşımızı kucaklayacak derin bir heyecan, engin bir hoşgörü, üç hilalin çatısı altında vardır ve tartışmasızdır" ifadelerini kullanırken, devamında "Şunu da unutmayınız ki aramıza sızarak fitne yaymak isteyenler çıkacaktır ve her zaman olduğu gibi bu tehlike beklenmelidir. Anılarımızı ve hüviyetimizi istismar ederek iç bünyemizi zehirlemeyi, tefrika ve tezviratlarıyla moral ve motivasyon hisarlarımızı yıkmayı amaçlayanlar olacaktır ve bu durum, işin özünde kaçınılmazdır" diye belirtti.

'Yıkılan ağaca balta vurmayı alışkanlık haline getirmiş sefiller'

"Türk milleti ve Türkiye ile hesabı olan karanlık çevrelerin, Milliyetçi Hareket Partisiyle uğraşması, zora düşmesini projelendirmesi, dün olduğu gibi bugün de mümkün ve muhtemeldir" ifadesini kullanan Bahçeli'nin "Yıkılan ağaca balta vurmayı alışkanlık haline getirmiş, yıkık köyden haraç almaya alışmış sefillere hatırlatırım ki Türk milleti var olduğu müddetçe üç hilalin önü kesilemez, ömrüne vade biçilemez" sözleri dikkat çekti.

"Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'nin son siperidir. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi, istiklalimizin son müdafaa hattıdır" diyen Bahçeli mesajında "özüyle sözü adamlıkla örtüşmeyen süfli güruh ne derse desin, ne yaparsa yapsın, nasıl bir tertibin içinde kıvranırsa kıvransın, dediğimiz ve diyeceğimiz hep Türklüktür, Türkiye'dir, milli birlik ve kardeşliktir" ifadesine yer verdi.

Yerel seçim açıklaması

Bahçeli yerel seçimlere ilişkinse "Cumhurun 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta elde ettiği demokrasi zaferinin yerel seçimlerde taçlanması, ülkemizin geleceği açısından mühim ve milli bir zarurettir. Nitekim belediye yönetimlerindeki zillet gölgesi, muhakkak surette kaldırılmalıdır ve Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı'yla bu göreve hazırdır" açıklamasını yaptı.