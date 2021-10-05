Bahçeli'den 'İdlib operasyonu' açıklaması: Rıza göstermemiz hayal ötesi bir beklentidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli "Sorunların ve zihni kurcalayan soruların varlığına işaret ettiğinin de farkındayız. Bizim her soruya verecek cevabımız, çözüm önerilerimiz vardır. Her zaman milletimizin emrine amadedir. Taşıdığımız sorumlulukların fevkinde hareket etmeye kararlıyız. Taviz çukuruna devrilmeden, yolumuza ve tarihi yolculuğumuza şevkle devam edeceğiz. İradesi sıra dağlar gibi duranlardanız. MHP, Türk milletinin sesidir. Türkiye'nin beka siperidir. MHP, Cumhur İttifakı ile birlikte Türkiye'nin muazzam sinerjisidir." dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

"MHP yaparsa en iyisini yapar, davamızın haklarını savunacağız. Yapamazsınız diyenlere gülüp geçeceğiz. Nerede bir mazlum varsa elinden tutacağız. Nerede bir hain çıkmışsa tam karşı cephesinde yerimizi alacağız.

Dünya ne eski dünya, insan ne eski insandır. Yığılan açmazlar ve çarpıklıklar hepimizin gündemini meşgul etmektedir.

2020’de şiddetin maliyeti 15 trilyon dolara ulaşmış. Karşımızdaki küresel tablo umut saçan durumdan çok uzak. BM, 5 ülkenin tekeline girerek onların yüksek yayılmacı politikalarına kılıf hazırlamakla meşguldür. Adaletsizlik ve eşitsizlik korkunç seviyelerdedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Suriye’de kalıcı çözüm bulma vakti gelmiştir. Ülkemizde misafir bulunan Suriyeli sığınmacıların evlerine ve yurtlarına güvenle dönebilmeleri, İdlib merkezli yeni bir göç dalgasının sınırlarımıza yığılmasına mani olabilmek için bahse konu çözüm ikliminin gerçekçi bir biçimde yeşermesi şarttır.

Soçi Zirvesi, İdlib’in çok ötesine geçerek, bütüncül bir perspektife bürünmüş, Türkiye ile Rusya arasındaki iş birliği imkânları derinlemesine ele alınmış ve karşılıklı anlayış ön plana çıkmıştır. Kaldı ki Suriye konusu kâğıda dökülmüş, defalarca üzerinde mutabakat sağlanmış bir konumdadır.

Rusya ve Esad rejimi İdlib’deki radikal terör unsurlarını bahane ederek askeri müdahaleleri son 6 aydan beri artırmıştır. Rus hava saldırıları da Türkiye’nin M-4 Karayolu’nun güneyindeki askeri varlığını ve üslerini direk tehdit boyutuna ulaşmıştır.

PKK / PYD’ye Moskova’da ofis açma imkânı sunan Rusya’nın İdlib’de terörle mücadele söylemi bize göre inandırıcı ve ikna edici değildir. Rusya’nın bu yıl içinde İdlib merkezli gerçekleştirdiği operasyonun dörtte üçü ağustos ayının ikinci yarısıyla, eylül ayının son haftasını kapsamıştır. Sözde M-4 karayolunun güvenliğini sağlamak maksadıyla Suriye - Rusya ortaklığı tarafından bir kara operasyonu dahi gündeme gelmiştir. Böylesi bir askeri operasyon demek insanların Türkiye’ye kaçmaları demek olacaktır ki buna rıza göstermemiz hayal ötesi bir beklentidir.

ABD yönetimi ise Rusya'da silah ve askeri malzeme alan ülkelere yaptırımları devreye sokmaktadır. ABD yaptırım kartını masaya çıkardı diye devletimizin egemen vasfından vazgeçeceğimizi bekleyenler, aldığımız füze ve hava sistemini depolarda çürümeye terk edilmesini tavsiye edenler ya işbirlikçi ya da iradesizlerdir. Türkiye olarak neyi, ne zaman, nasıl alacağımızın ihtiyaç duyulan hesabını yalnızca Türk milletine vereceğimizi bilmesinde yarar vardır. Yaptırım var diye Türkiye Cumhuriyeti'nin şeref ve haysiyetini kimseye çiğnetmeyiz. Kimseye bu fırsatı vermeyiz.

ABD silah almayın diye ülkemize yaptırım gözdağı verirken, Suriye'nin kuzeydoğusunda ne işler çevirdiğini itiraf edecek dürüstlüğe sahip midir? PKK/YPG'ye bedelsiz silah veriyor da , bizim aldığımız silahlar mı gözüne batıyor. Hainlere mübah olan Türkiye'ye gelince ne hakla haram sayılıyor."

Bahçeli, ABD Temsilciler Meclisi'nin Ülkü Ocakları için "terör örgütü" değerlendirmesini yapmasını eleştirdi.

Bahçeli konuyla ilgili şunları söyledi:

"Ülkücülerin varlığından bu kadar mı korkuyorsunuz? Ben Ülkü Ocaklarında yetişmiş bir Genel Başkan olmaktan gurur duyuyorum. Dünyaya bin kez daha gelsem yine Ülkü Ocakları'na giderdim."

Bahçeli market fiyatlarına ilişkin "Yumurta, et, süt, peynir fiyatlarının artışından, çarşı-pazar- marketlerdeki vicdani olmayan zamlı ürün satışlarından samimi olarak sızlananlara, şikayet edenlere, bir şey demiyorum.Fakat vatandaşlarımızın günlük iyaşe çabasını istismar edip pireyi deve yapanlara da terörün acıklı maliyetini hatırlatmak görevimizdir. Teröre yardım ve yatalık yapan, bölücü kebapçıların işsizlikle payı vardır" dedi.