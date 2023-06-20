Bahçeli'den faize yeşil ışık: Duruşumuz belli ama bugünkü külfete katlanmak kaçınılmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, artırılması beklenen politika faizine yeşil ışık yakarken, "MHP'nin faize karşı bakışı bellidir, değişmemiştir. Teorik ve pratik uygulamada faiz artışı, yatırımı caydıran, üretim çarkına çomak sokan, kredi ihtiyacını pahalılandıran politik bir tercihtir. Ancak Türkiye'nin ekonomik istikrarı elde etmesi için alınması gereken kısa dönemli ve bazen de can yakan tedbirler vardır, bugünkü külfete katlanmak kaçınılmaz hale gelmektedir" diye konuştu.

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Bahçeli, üniversite sınavlarının kaldırılmasına yönelik bir kez daha çağrı yaparken, "Biz gençliği sınavlarla ve karnelerle bulmadık. Bu yolda da kaybetmeyeceğiz. Ümit ediyorum ki geniş ve gerçekçi bir mutabakat ortamı kurularak üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler çok uzak değildir" dedi.

Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, muhalefete yüklenirken, yerel seçimlere, ekonomiye ve eğitime yönelik mesajlar da verdi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: