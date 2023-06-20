Bahçeli'den faize yeşil ışık: Duruşumuz belli ama bugünkü külfete katlanmak kaçınılmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, artırılması beklenen politika faizine yeşil ışık yakarken, "MHP'nin faize karşı bakışı bellidir, değişmemiştir. Teorik ve pratik uygulamada faiz artışı, yatırımı caydıran, üretim çarkına çomak sokan, kredi ihtiyacını pahalılandıran politik bir tercihtir. Ancak Türkiye'nin ekonomik istikrarı elde etmesi için alınması gereken kısa dönemli ve bazen de can yakan tedbirler vardır, bugünkü külfete katlanmak kaçınılmaz hale gelmektedir" diye konuştu.
Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Bahçeli, üniversite sınavlarının kaldırılmasına yönelik bir kez daha çağrı yaparken, "Biz gençliği sınavlarla ve karnelerle bulmadık. Bu yolda da kaybetmeyeceğiz. Ümit ediyorum ki geniş ve gerçekçi bir mutabakat ortamı kurularak üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler çok uzak değildir" dedi.
Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, muhalefete yüklenirken, yerel seçimlere, ekonomiye ve eğitime yönelik mesajlar da verdi.
Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Sapkın akımlarla başa çıkabilmenin ana cephesi Türk gençliğidir. Biz gençliği sınavlarla, karnelerle bulmadık, bu yolda da kaybetmeyiz, kaybedemeyiz. Umut ediyorum ki üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler çok uzakta değildir.
- İstanbul 5 yılını kaybetmiş, tarihin gerisine düşmüştür. Aynı durum, İzmir, Ankara, Adana, Mersin, Antalya için de geçerlidir. CHP’li büyükşehir belediye başkanlarının ayak oyunlarından, parti içi hesaplardan çıkarların yarışından başka bildikleri tek şey yoktur. Her şey ortadır.
- MHP, yeni kabinenin ekonomi politikalarına ve enflasyonla mücadele kararlılığına güvenmektedir. Modern ekonominin sağlığı, para politikalarının istikrarlı yapısına bağlıdır. Ekonomi politikaları, bütünlük içinde uygulanıp, piyasa şartlarını dengelediği sürece başarılı olacaktır.
- MHP'nin faize karşı bakışı bellidir, değişmemiştir. Teorik ve pratik uygulamada faiz artışı, yatırımı caydıran, üretim çarkına çomak sokan, kredi ihtiyacını pahalılandıran politik bir tercihtir. Ancak Türkiye'nin ekonomik istikrarı elde etmesi için alınması gereken kısa dönemli ve bazen de can yakan tedbirler vardır, bugünkü külfete katlanmak kaçınılmaz hale gelmektedir.
- Vekil almak amacıyla CHP'ye postunu seren, ilk zelzelede pencereden atlayıp sığındığı evini terk ederek taşa tutanlar siyasi ahlakın yüz karalarıdır. Dün de bugün de yarın da asla güven vermeyen siyaset simsarlarıdır. Üstelik milletvekili olduğu partisinin cumhurbaşkanı adayına oy vermediğini pişkince açıklayanların çıkarlarına nasıl kul köle olduğu, su akarken testisini doldurup, kesilince araziye nasıl uydukları çarpıcı tecrübelerle sabittir. Bu ahlaki yarılma bizim sorunumuz değilse bile yeni bir Babacan vakasını Türk siyasi ve demokrasi hayatının hiç de haketmediğini söylememiz mille ve manevi sorumluluğumuzun gereğidir. Unutmayınız ki batan gemiyi ilk terk eden korkaklar ve korsanlardır.
- Batık gemiyi limana sağlam götürmekten bahseden Kılıçdaroğlu'nun baba-oğul arasında saltanat kavgasından nasıl çıkacağı da merak konusudur. Hançer üstüne hançer yiyen CHP'li yöneticilerin pişmanlık içinde özür dilemesi yararsız ve miyadi dolmuş bir sitem ve sızlanmadır. Mensuplarının birbrine güvenmediği bir siyasi bünyenin çürüyüp kadavraya dönüşmesi kaçınılmazdır. Bugünkü muhalefet partilerinin durumu budur.