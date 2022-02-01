Bahçeli'den Erdoğan'a Sezen Aksu mesajı: Herkes aksini söylese de...

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sezen Aksu konusunda "dilini koparırız" sözlerinden geri adım atması ve "değerli sanatçı" ifadesi dikkat çekmişti.

Konuya ilişkin Bahçeli'nin de geri adım atıp atmayacağı merak konusu olurken, Bahçeli bugünkü grup toplantısında Erdoğan'a mesaj şeklinde yorumlanan ifadeler kullandı.

MHP Genel Başkanı, "Hz. Adem ile Havva'ya hakaret etmek, bir şarkı sözü olamaz. Herkes aksini söylese de MHP bu görüşte olamaz, bu ilkelliğe göz yumamaz. Hakaret eden, küfreden, faşizan arzularını ilk fırsatta açık eden kim olursa olsun bunun sonuçlarına katlanmalıdır" dedi.