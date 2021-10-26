Bahçeli ve Erdoğan'ın ne konuştuğu belli oldu: Bildirinin arkasındaki ismi açıkladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kabine toplantısını öncesinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bir araya gelirken, görüşmenin içeriğine dair ilk bilgiler ortaya çıktı.

Görüşmede Osman Kavala ile ilgili açıklamaları nedeniyle 10 büyükelçinin “istenmeyen kişi” ilan edilmesi konusunun gündeme geldiği belirtiliyor.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, iki isim “Türkiye’nin Viyana Sözleşmesi’nden kaynaklanan haklarını” masaya yatırdı. Bu kapsamda, Erdoğan’ın, sözleşmenin 9. maddesindeki “Büyükelçileri kabul eden devlet, herhangi bir zaman ve kararının gerekçesini açıklamak zorunluluğunda olmaksızın, gönderen devlete misyon şefinin veya misyon diplomatik kadrosunun herhangi bir üyesinin istenmeyen şahıs (persona non grata) olduğunu veya misyon kadrosunun herhangi bir başka üyesinin kabule şayan olmadığını bildirebilir. Bu takdirde, gönderen devlet, duruma göre, ilgili şahsı geri çağırır veya misyondaki görevine son verir. Bir şahıs kabul eden devletin ülkesine gelmeden önce de istenmeyen veya kabule şayan olmayan şahıs olarak ilan edilebilir” hükmüne atıfta bulunduğuna dikkat çekildi.

Erdoğan’ın da görüşmede, “10 büyükelçilikten yapılan açıklamada da ‘ABD’nin rolünün olduğu ve bunun da Biden yönetiminin sonucu olduğunu” ifade ettiğine dikkat çekildi. Bunun üzerine de Erdoğan’ın “ABD’nin Türkiye’nin iç hukuk düzenine karıştığını” belirterek, “İstenmeyen adam ilan etmek için Viyana Sözleşmesi gereği gerekçe açıklamak zorunda değiliz” dediği iddia edildi.