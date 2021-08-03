Bahçeli: Türkiye iç kargaşa ve çatışma ortamına sürüklenme tehdidiyle yüz yüze

MHP Genel Başkanı Bahçeli, orman yangınlarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Orman yangınlarını siyasi ranta çevirmek isteyenler derin bir gaflet içinde. Bu namert, nankör siyaset anlayışı zillete düşen muhalefet partileri açısından utanç verici. Bakanlarımız afet bölgelerinde canla başla çalışmaktadır" dedi.

Bahçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"CHP ve İP Genel Başkanlarının açıklamaları ne vatan ne millet sevgisiyle ne de siyasi etik ve erdemle bağdaşmayacak kadar ayıplı ve hastalıklıdır. Türkiye'nin zor günlerinde yangından nemalanma rekabetine tevessül etmek, bununla da yetinmeyerek iktidara muhalefet ediyorum derken felaketle kol kola girmek namertliktir. Bu namert ve nankör siyaset anlayışı zillete düşen muhalefet partileri açısından kaygı ve utanç verici bir rezalettir. Turizm kentlerindeki orman alanlarının betonlaştırmak için yakıldığını, bu maksatla da Turizm Teşvik Kanunu'nda değişiklik yapıldığını iddia etmek akıl ve ahlak dışı bir uydurmadır. CHP Genel Başkanı'nın İP Başkanına benzer şekilde, yanan orman sahalarına "bir tuğla koyarsanız beni çiğnemek zorunda kalırsınız" sözü saptırma olduğu kadar tehlikeli bir aldatmadır. Görülüyor ki, Türkiye'nin planlı bir kaos sürecine sokularak toplumsal mukavemetinin zayıflaması, sosyal ve ekonomik direncinin zaafa uğraması hedeflenmektedir. Bu yolla da her türlü dış tesir ve telkine açık olması, nihayet müdahale edilebilir bir kıvama gelmesi üst bir akıl tarafından kurgulanmaktadır. Orman yangınları münasebetiyle, maksadı menfur ve melun bir kısım sosyal medya hesaplarından yabancı ülkelere çağrı yapılarak yardım taleplerinin yoğun olarak gündeme taşınması Türkiye'yi aciz ve muhtaç bir ülke gösterme sinsiliğinin şifreli mesajı olarak değerlendirilmelidir."

'İç kargaşa ve çatışma ortamına sürüklenme tehdidiyle yüz yüzedir'

Türkiye'nin iç kargaşa ve çatışma ortamına sürüklenme tehdidiyle yüz yüze olduğunu ileri süren Bahçeli, "Son günlerde, yine beklendiği üzere, sosyal medyadan FETÖ-PKK ve Türkiye düşmanlarının tezvirat ve nifak dolu paylaşımları dikkat çekici ölçülerde artış kaydetmiştir. Şu anda Türkiye, iç ve dış tertipçileri az çok belli olan kaos ikliminin hakimiyet kurma riskiyle karşı karşıya olmakla birlikte, yıkım projesi tahkim ve takviye edilen muhtemel iç kargaşa ve çatışma ortamına sürüklenme tehdidiyle yüz yüzedir. Bu itibarla aziz Türk milletinin dikkatli, sabırlı ve teyakkuz halinde duruş göstermesinde sayısız yarar bulunmaktadır.Elbette ormanlarımızın nasıl ateşe verildiği, kundakçıların hüviyet ve aidiyetleri kısa süre içinde çok daha netlik kazanacaktır" dedi.

