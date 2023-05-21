Bahçeli: 'Türk asıllıyım' diye geçinip Almanya’ya, Belçika’ya hizmet eden alçaklar...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Hatay’daki bir konteyner kentte depremzedelere seslendi.

'Bu sistemi değiştirmeye yönelmek ihanet olur'

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna yönelik mesajlar veren Bahçeli, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş, rejimi değiştirmek anlamı taşımaz. Bunu söyleyenler, rejimi tekrar eski yere götürmeye; darbelerle, fitneyle, fesatla ülkeyi yönetmeye çalışan parlamenter sistemin uşakları olmuşlardır. Bu sistem başarılı olmuştur. Bu sistemi değiştirmeye yönelmek, Türkiye’ye ihanet olur" ifadelerini kullandı.

'Eşlere sahip çıkacak bir güvenliği gerçekleştirmeyi başarmalıyız'

Erdoğan'a oy verme çağrısı yapan Bahçeli "Arada büyük bir fark olsun ki ne Amerika’sı ne Avrupa’sı ne de ülkedeki iş birlikçileri ne fitne ve fesatçılar fırsat kollayıp Türkiye üzerinde büyük oyunlarını devam ettirme çabasına girmemeli. Bunların kökü kazınmalı, terörün kökü kazınmalı, FETÖ’nün kökü kazınmalı. Türkiye’de can ve mal emniyeti mutlak suretle sağlanmalı. Çoluğumuza çocuğumuza sahip çıkacak, eşlere sahip çıkacak bir güvenliği gerçekleştirmeyi başarmalıyız. Bunu yapabilmek için de güçlü bir yönetimin devamı şart" diye konuştu.

Bahçeli "Hatay’dan bütün dünyaya sesleniyorum ve diyorum ki Amerika’nın çocukları Hans, Sam; Almanya’nın çocukları Tonyler, Coniler, Franklar, Henryler, alayınıza birden sesleniyorum: Ne yazarsanız yazın, ne söylerseniz söyleyin, Türkiye’de kiminle iş birliği, ağız birliği yaparsanız yapınız, Anadolu’nun yiğidi Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı biz sizlere ezdirmeyiz" dedi.

'Türk asıllıyım' diye geçinip Almanya’ya, Belçika’ya hizmet eden alçaklar

Bahçeli şunları söyledi:

"Tekrar cumhurbaşkanı olması için, 28 günü büyük bir zaferle 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanı yapmak suretiyle Amerika’ya, Avrupa’nın bazı ülkelerine, orada ‘Türk asıllıyım’ diye geçinip Almanya’ya, Belçika’ya hizmet eden alçaklara milletin bir cevabı olsun. Türkiye’de iş birliği yapanlara yine milletin bir cevabı olsun. Bunu başarabilmek için de seçime gitmek, seçimde çoğunlukla, iki adaydan tek olarak gönlümüzde yatan Recep Tayyip Erdoğan’a mührümüzü vura vura ses getirmektir. Bunu yapacak mısınız? Sandığa gider miyiz? Mührü alıp ‘Recep Recep’ diyebilir miyiz?”