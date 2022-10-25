Bahçeli: TTB Başkanı vatandaşlıktan çıkarılsın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı hedef alan bir açıklamada bulundu.

Bahçeli, kimyasal silah iddialarının araştırılması gerektiğini söyleyen Fincancı'ya yönelik, "Şerefli türk hekimlerini hariç tutuyorum, TTB başkanı ve yöneticileri, haklarında en ağır cezai işlemlerin taktik ve temin edilerek birliğin kapısına kilit vurulması, doktorların özgürleşmesi, birliğe bağlı olmak zorunda bırakılmaması önemli. Türk düşmanı birliğin isminin başında Türk olamaz, Türk yazılamaz. Türk askerlerine hain ve zalimlerin ağızıyla kimyasal silah çamuru atanların, mesela TTB başkanıyla diğerlerinin Türk vatandaşlığından çıkarılması, vatansızlığa mahkum edilmesi, akla en yakın yollardan birisi” dedi.