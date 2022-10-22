TTB Başkanı Fincancı: Sanki ben kimyasal kullanılmıştır demişim gibi haber yapıyorlar

TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddiasını yorumlarken "bunun soruşturulması" gerektiğini söylediği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Independent Türkçe'den Ali Kemal Erdem'e konuşan Fincancı, soruşturmalarla insanların sesinin kısılmasının hedeflendiğini söyledi, "Beni sessizleştiremedikleri muhakkak. Fakat neticede ne yapıp edip dikkatleri başka yöne çekiyorlar böylece" dedi.

Soruşturma açmak yerine asıl yapılması gerekenin böyle bir şey olup olmadığının ortaya konulması gerektiğini dile getiren Fincancı, "Kimyasal kullanma iddiasını araştırmaları lazımdı. Ben de onu söylüyorum zaten. Bakın diyorum hakkınızda böyle bir iddia var. Etkili soruşturma yapın. Çünkü Cenevre Konvansiyonu'na göre kimyasal silah kullanımı yasaktır diyorum" diye konuştu.

"İstemsiz hareketler nedeniyle bir kimyasal kuşkusu var videolarda" diyen Fincancı, "Hani tesadüfen Almanya'dayım şu anda. Arkadaşlar gösterdiler bana videoyu. Bir arkadaş gitmiş inceleme yapmak için. O arada da Medya TV aradı. Söylediğim şey etkili soruşturma yapılsın. Bunun bir soruşturmaya konu yapılması beni kriminalize ederek üzerimden topluma gözdağı vermek istiyorlar. 'Bu konuya değinmeyin' demekle bir yandan da şöyle bir görüntü oluşturuyorlar. Hani gerçekten suç işlemişler ve suçlarını örtmeye çalışıyorlarmış izlenimi yaratıyor bu tavır. Oysa olması gereken 'buyurun soruşturun' demek olmalı. Bağımsız soruşturma yapılsın. Örnekler alınsın, otopsileri yapılsın" ifadelerini kullandı.

Fincancı, açıklamalarda bulunduğu YouTube kanalının ve oradan alıntılayan medya organlarının konuyu sunuş şeklinden rahatsız olduğunu kaydetti.

"Burada başka bir şey var. Bence Medya TV'nin ve sonrasında oradan haberleştirenlerin sorumsuz habercilik anlayışı var" diyen Fincancı, şöyle devam etti:

"Bunu da eleştirmek isterim. Sanki ben kimyasal kullanılmıştır demişim gibi haber yapıyorlar. Öyle bir şey demedim ben. Canlı yayında konuşuyorum. Hani diyorum ki bir kimyasal etkisi olabilir. 'Sinir sistemini etkileyen o istemsiz hareketler nedeniyle bunun araştırılması gerekir' diyorum. Yani görüntülerle bunu söylemek olanaklı değildir diyorum canlı yayında. Sanki ben 'kimyasal var' demişim gibi lanse ediyor. Onların o şekilde yapması da sorumsuzluk tabii ki. Ben eleştirilerimi de yönelttim kendilerine."