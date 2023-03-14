Bahçeli 'tebrik' etmişti: Bursaspor'a ceza indirimi

Amedspor futbolcuları ve teknik ekibi Bursaspor deplasmanında saldırıya uğramış, tribünlerde 1990’lı yıllardaki faili meçhul cinayetlerin sembolü "Beyaz Toros" ve "Yeşil" posterleri açılmıştı.

Saldırıya ilişkin açılan soruşturmada üçü özel güvenlik görevlisi olmak üzere dokuz kişi gözaltına alınmış ve sorumlu kamu görevlisi üç güvenlik yöneticisi görevden uzaklaştırılmıştı. Gözaltına alınanların tümü serbest bırakılmıştı.

Bursaspor Kulübü ve yöneticileri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmiş, kulübe 9 maç seyircisiz oynama cezası verilmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli cezanın ardından yaptığı ilk grup toplantısında Bursaspor taraftarına selam göndererek, “Milli duruşlarından dolayı tebrik ediyorum. Bize göre Amed diye bir yer yoktur, Amedspor’dan bahsedilemeyecektir” demişti.

Tahkim Kurulu, Bursaspor'a verilen 9 maçlık seyircisiz oynama cezasını 7 maça indirdiğini duyurdu.