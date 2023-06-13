Bahçeli: Sistemin tadil edilmesi gerekirse gereğini yaparız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçimlerden sonra ilk kez TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Parlamenter sisteme dönmenin artık mümkün olmadığını belirten Bahçeli, mevcut sistemin revizyonu için de mesajı verdi. Eski yol arkadaşlarına seslenen Bahçeli, ''At pazarlığı yapan çürüklerle yolumuz ayrıdır'' dedi.
Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
- Gergin bekleyişler raf ömrünü doldurmuştur. Kurulamayan, kurulsa da yürümeyen koalisyon hükümetlerinden iz kalmamıştır. 14 Mayıs seçimlerini aynı zamanda referandum olarak gören partiler tarihin yanlış yerinde konuşlanıp kaybetti.
- Parlamenter sisteme geri dönme hayalleri suya düşmüş, milletimiz bu hedef sahiplerine itibar etmemiştir. Seçimleri referandum olarak gösteren partiler kaybetmiştir. Milletimiz iki seçimde de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini tescil etmiştir.
- 'Baharı getireceğiz' diyenlerin damı karla kaplanmıştır; 'direne direne kazanacağız' diyenlerin ocağına incir ağacı dikilmiştir.
- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin şayet tahkim, takviye ve tadil edilmesi gereken yanları varsa, bu durum bir ihtiyaç halini alırsa, gereğini yapmak görevlerimiz arasında yerini alacaktır.
- Tarlası sırtınla dolaşanlar, yağmur yağsa da ıslanmayanlar, tipi vursa da etkilenmeyenler için fikir ve siyaset mücadelesi diye bir şey yoktur. Bu kategoride olanlar sadece aymaz, gafil, çıkarcı değil aynı zamanda yüreksizdir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yüreksizlerle, yükte ağır pahada ağır menfaatlerinin kölesi olmuş siyasi devşirmelerle ne bugün ne de gelecekte işi ve ilgisi olmayacak. Bir zamanlar aramızda bulunanların davamız üzerinden siyaset yapmaları acziyettir. Davamız üstünden at pazarlığı yapmaları kendi çürümeleridir. Bizim çürüklerle yolumuz ayrıdır.
- Partimiz 50 milletvekiliyle Türk siyasetinde kilit haline gelmiştir. Yerimizde sayamayız, bu bize yeter diyemeyiz. Her şartta daha fazlasına talip olmalıyız.