Bahçeli: Sistemin tadil edilmesi gerekirse gereğini yaparız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçimlerden sonra ilk kez TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Parlamenter sisteme dönmenin artık mümkün olmadığını belirten Bahçeli, mevcut sistemin revizyonu için de mesajı verdi. Eski yol arkadaşlarına seslenen Bahçeli, ''At pazarlığı yapan çürüklerle yolumuz ayrıdır'' dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: