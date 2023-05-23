Bahçeli: Sandıkta sorumluluklar üstlenmeliyiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde Cumhur İttifakı'nın Malatya mitinginde konuştu.

Maraş depremlerinden sonra tedbirler alındığını söyleyen Bahçeli, "Bunu görmemezlikten gelemeyiz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan bütün bakanlarıyla devletin kamu gücüyle, kamudaki vatan evlatlarıyla, valisi, polisi, Mehmetçikleriyle 11 ilimizde her türlü önlemi almasıyla, beslenme, güvenlik önlemleri alındı. Böylece Türkiye üzerindeki oyunlar bozularak istismar kaldırıldı" dedi.

14 Mayıs seçimlerini değerlendiren Bahçeli'nin açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Bu kararlılığın durmaması, yarıda kalmaması lazım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tekrar hayata geçmeli ve Recep Tayyip Erdoğan 13. Cumhurbaşkanı olmalıdır. Bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Bunu yaparken milletçe birlik ve beraberlik içinde bulunmalıyız. 14 Mayıs'ta elde edilmiş başarıyı yarıda bırakmamak için yapılanları yarıda bırakmama kararlılığını bir kez daha göstermek için hep beraber 28 Mayıs'ta sandığa gitmeliyiz. Sandıkta sorumluluklar üstlenmeliyiz. 14 Mayıs'tan sonraki dönemde aynen sandığa gitme kararlılığımız mutlaka gösterilmeli.

Biraz düşünmenizi istiyorum. Koalisyonlarla hükümetler kurulması hali Türkiye'nin temel sonuçlarının çözülmesine yetmiyor, yetemiyor. Türkiye'yi bataklığa, kaosa sürüklüyor. İşte bunları aşmak lazım. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin önemi çok daha iyi anlaşılmalı."