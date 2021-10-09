Bahçeli öğrencileri hedef aldı: Bunlar öğrenci değil, ajan provokatörlerdir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları kurultayında konuştu. Boğaziçi öğrencileri ile barınma sorunu yaşayan öğrencileri hedef alan Bahçeli, "Bunlar Türkiye düşmanlarının üniversitelere sızdırmaya çalıştıkları nöbetçi ve niyeti karanlık taşeronlardır. Yurt bahanesiyle eylem yapanlar terör bağlantılı" dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Biz gençliğimizi sokakta bulmadık, sokaklara teslim etmeyiz. Terör örgütlerine, zilletin çukuruna düşmüş siyasilerin hesaplarına peşkeş çektirmeyiz. Gençliğin sokağa düşmesi, geleceğimizin ayağa düşmesidir. Gelecek ayağa düştü mü, yıkım ve yok oluş kapıya dayanmış demektir.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nün otomobiline yarı çıplak çıkıp üzerinde tepinen mahlukatın Türk gençliğine mensup olması imkansızdır. Bunlar ne öğrenci ne de gençtir. Bunlar Türkiye düşmanlarının üniversitelere sızdırmaya çalıştıkları nöbetçi ve niyeti karanlık taşeronlardır. Yurt bahanesiyle eylem yapanlar terör bağlantılı."

'Sosyal medya platformlarına yasal tedbirler geliştirilmeli'

Bahçeli sosyal medya düzenlemesiyle ilgili de konuştu ve "Sosyal medya platformlarının bu haliyle devamı, geleceğimiz için ciddi risk ve tehditler içermektedir. Türk aile yapısı, bugün kitle haberleşme vasıtalarının saldırısına, çok cepheli tahribatına maruzdur. Kuşkusuz buna karşı yasal tedbirler geliştirmek, sosyal dokumuzu ve özdeğerlerimizi korumak zorundayız" dedi.