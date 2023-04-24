Bahçeli: Nerede bu devlet diye soranlara dünyanın kaç bucak olduğunu öğretecek misiniz?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'nda açıklamalarda bulundu.
'Okkalı bir cevap veriniz'
Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
- Deprem bölgesinde 105 bin konutun inşasına başlanmıştır. İmanın olduğu yerde imkan da vardır ve ortadadır. Bizim için imkansız diye bir şey yoktur. Hayatını kaybetmiş insanlarımızı geri getiremezsek de onların anılarına saygı duymamız ve ailelerinin acil ihtiyaçlarını karşılamamız mümkündür. Cumhur İttifakı'nın duruşu yerli ve millidir. Boşa sallayıp dolu tutmanın peşinden hiç koşmayız. Yaptık mı adam gibi yaparız, milletimiz ne diyorsa onu söyler onu yaparız. Çünkü tarafımız Türkiye'dir çünkü tarafımız mazlum gönüllerdir.
- Sözümüz sözdür, hiçbir insanımızı açıkta bırakmayacağız. Türkiye’nin önü açıktır. Ülkemiz bir yol kazasına mahkum olmamalıdır. Yazılan dış menşeli senaryolara çığ gibi tepkiler gelmelidir. Şu sorularıma okkalı bir cevap veriniz. Sel ve su baskınlarını istismar edenleri 14 Mayıs’ta şaşkına çevirecek misiniz? Nerede bu devlet diye maksatlı soru soranlara dünyanın kaç bucak olduğunu öğretecek misiniz? Bu evetlerin sayesinde sinsi planları bozacağız.
'Ülkemiz bir yol kazasına mahkum olmamalıdır'
- Biz başkalarına benzemeyiz, başkaları gibi yerimizde saymayız. Yaptık mı adam gibi yaparız. Milletimiz ne diyorsa onu söyler onu savunuruz. Çünkü tarafımız Türkiye’dir.
- Ülkemiz bir yol kazasına mahkum olmamalıdır.
'Ne kadar kanun kaçağı görünüyorsa CHP ve İYİ Parti’nin dibindedir'
- Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kaldıracağını açıklayan iç işgal cephesi, Kılıçdaroğlu ile emel ve eylem birlikteliği içindedir. Diyorlar ki “14 Mayıs’tan sonra ABD’yi tatmin edeceğiz, Rusya’ya Türkiye’nin NATO üyesi olduğunu hatırlatacağız.
- Ne kadar kanun kaçağı görünüyorsa CHP ve İYİ Parti’nin dibindedir.