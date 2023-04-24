Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye: 15 Mayıs sabahı 'ben yapmadım o yaptı' diyecek

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'aile nedir bilmez' sözlerinin yer aldığı görüntüleri paylaşarak "15 Mayıs sabahı iktidarı kaybettikleri gün Bahçeli Erdoğan'ı ortada bırakacak" dedi.

Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye göndermede bulunduğu bir video paylaştı. Davutoğlu, Erdoğan'ın "MHP'nin başındaki beyefendi, aile nedir bilmez..." ifadelerinin de yer aldığı video paylaşımına "15 Mayıs sabahı iktidarı kaybettikleri gün Bahçeli Erdoğan'ı ortada bırakacak. Ve şu sloganı söyleyecek: Ben yapmadım o yaptı!" notunu ekledi.