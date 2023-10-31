Bahçeli milletvekiline edilen küfrü savundu: 'Bizim sözümüzdür'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Bahçeli, "Kılıçdaroğlu hafta sonu yaptığı bir konuşmasında gene çürük tahtaya çivi çakmanın gayretine sürüklenerek demiş ki, 'Görevimiz cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmaktır.' İddiasını ispat edecek bir siyaset ve hayat gerçeğinden bahsetmek mümkün değildir" diye konuştu.

"Çelişkiler içinde bocaladığından yanlışı savunacak gerçek gerekçe ihmalinde mola vermeden ilerlemektedir" diyen Bahçeli, "Cumhuriyet demokrasi olmadan nasıl yaşayaca, nasıl ayakta duracaktır? Kılıçdaroğlu söylesin de öğrenelim" ifadelerini kullandı.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'e de yüklenen Bahçeli, "İYİ Parti Başkanı da 'Ülkemizin demokrasi krizinde olduğu' söylemiş, elbette bu söylemiyle halt etmiş, hezeyana gömülmüş, siyaset ve fikir yoksunu olduğunu gözler önüne sermiştir. Kriz demokraside değil, Türkiye'ye karşı muhalefet meclisinde buluşan kimlik kimlik kaybına uğramış partilerdedir" diye konuştu.

Celal Adan’ın küfrünü savundu

Meclis Başkanvekili Celal Adan, geçtiğimiz günlerde Meclis'te, HEDEP Milletvekili Sırrı Sakık'ın konuşmasının ardından mikrofonunun açık olduğunu unutarak küfür etmişti. Adan'ın "Pez...ler" dediği duyulmuştu.

Bahçeli, konuşmasında Celal Adan'ı savundu. Bahçeli, "Geçtiğimiz hafta TBMM'de haince konuşma yapan tescilli bir bölücüye hakettiği cevabı yüreklice veren Meclis Başkanvekilimiz ve İstanbul Milletvekilimiz sayın Celal Adan'ın isabetli sözleri bizim sözümüzdür" diye konuştu.

Adan'a destek veren Bahçeli, "Sayın Adan sahipsiz değildir, yalnız değildir, saldırılar, istifa çağrıları ve hakaretler ayaklarımızın altındadır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, şunları söyledi:

"Meclis kürsüsüne gelip arkasına aldığı birtakım zırvalarla bize cesaret temsili olanlar aklını başına alsın, akıllarını alırım onların. MHP'nin her mensubu doğruya doğru, yanlışa yanlışa diyecek cesaret ve ahlaki tutarlılıktadır."