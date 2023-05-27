Bahçeli: Gitmeye niyetimiz yoktur

Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bizim gidecek bir yerimiz yoktur. Gitmeye niyetimiz yoktur. Göndermek için tertip içinde olanları da doğduklarına pişman etmek boynumuzun borcudur" dedi.

"Ülkücü Şehitleri Anma Günü" dolayısıyla katıldığı programda konuşan Bahçeli, "Bizim yol haritamızı şehitlerimiz çizmiştir… Bizim gidecek bir yerimiz yoktur. Gitmeye niyetimiz yoktur. Göndermek için tertip içinde olanları da doğduklarına pişman etmek boynumuzun borcudur. Gözlerine kara perde inenlerin dedikodularına, Türk düşmanlarına uyduluk yapanların provokasyonlarına göz yummamız, yol vermemiz akıl ve mantık inkarıdır" ifadesini kullandı.