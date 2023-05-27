Erdoğan: Yarın sandık başında darbeler döneminin bittiğini müjdelemek istiyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs’ın yıl dönümünde eski başbakanlardan Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın bulunduğu Topkapı'daki anıt mezarı ziyaretinde konuştu.

Konuşmasında yarın gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi’ne değinen Erdoğan, ”Yarın sandık başında darbeler döneminin bittiği müjdesini duyurmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Erdoğan, özetle şöyle konuştu:

"Aziz milletim, sevgili İstanbullular, değerli misafirler, sizleri muhabbetle selamlıyorum. Bugün cumhuriyet tarihimizin en kara günlerinden birinin yıl dönümü vesilesiyle bir aradayız.

TSK içindeki bir grubun gerçekleştirdiği bu darbe demokrasi ve kalkınma hamlemizi engellemekle kalmamış, yüreklerimizde derin yaralar açmıştır. Hizmetlerle milletimizin gönlünde özel yeri olan Menderes, uyduruk mahkeme kararıyla idam edildi. Menderes ve arkadaşlarının yargılandığı Yassıada vatandaşlarımızın dilinde 'yaslı ada' olarak telaffuz edilmişti. Biz burayı Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirdik.

Bir diğer anıt mezarda rahmetli Özal da benzer saldırılara maruz kalmıştı. Bizim de belediye başkanlığından itibaren, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı dönemlerimiz aynı mücadelelerle geçti. Türk demokrasisi 27 Mayıs'ta aldığı yarayla sendelemişti, yine bir 27 Mayıs'ta, yarın sandık başında darbeler, muhtıralar döneminin bittiğinin müjdesini cümle aleme duyurmak için sabırsızlanıyoruz.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yarın sabah hassasiyetle sandıklara gitmenizi tavsiye ediyorum. Yarın özel bir gün. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun."