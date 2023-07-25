Bahçeli destekleyeceği CHP genel başkanı adayını açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki olası bir genel başkanlık yarışında Kemal Kılıçdaroğlu aday olmazsa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i desteklediğini söyledi.

DHA'nın haberine göre; Bahçeli, olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurul çıkışında basın mensuplarına açıklama yaptı.

Genel kuruldaki görüşmeleri değerlendiren Devlet Bahçeli, Özel'in heyecanlı bir konuşma yaptığını söyleyerek, CHP'de gerçekleşecek bir genel başkan değişiminde İmamoğlu'na karşı Özel'i destekleyeceğini söyledi.

Bahçeli, "Özgür Bey'in konuşması çok heyecanlı yapılmış bir konuşma. Aynı zamanda kongre konuşması havasındaydı. Kongre konuşmasına benzer bir konuşma usulüyle. O bakımdan kendi kendime sordum; CHP'de sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim" ifadelerini kullandı.