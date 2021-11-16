Bahçeli: Cumhur İttifakı'nda çatlak patlak olmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
- Siparişle çalışan kamuoyu araştırma şirketlerinin abuk sabuk anketleri neyi söylerse söylesin, 2023 Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'nin zafer yılı olacaktır. MHP'nin oyu buymuş, AKP'nin oyu şuymuş diyerek aldıkları paranın bedelini yalan anket düzenleyerek ödeme kuyruğuna giren kurşun askerler, sözüm sizedir: Türk milletinin bağımsızlığına, muazzam eserlere nasıl sahip çıktığını eninde sonunda göreceksiniz. Yediğiniz şamarı ömrünüz boyu unutamayacaksınız, hiç duraklamayacağız. Cumhur İttifakı olarak hep bir adım önce olacağız, asla oyalanmayacağız, bir günümüzü diğeri ile eşitlemeyeceğiz. MHP, kulislerin, lobilerin, karanlık senaryoların partisi değildir, haciz altında iradesine ipotek konulmuş parti değildir.
- Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne tertemiz umutlarımızı bağladık. Sefer bizden, zafer Allah'tandır dedik. Cumhur İttifakı olarak muazzam bir siyaset ahlakıyla kenetlendik, milletimize, gelecek nesillere karşılıksız hizmetle mükellef olduğumuzun bilinciyle duruşumuzu güçlendirdik. Cumhur İttifakı halinde atacağımız her adım, daha huzurlu, daha güvenli bir Türkiye'ye doğru yol alıştır. Daha müreffeh, daha zengin, daha kaygısız bir hayata yöneliştir. Daha adil, daha hakkaniyetli bir geleceğe bağlanıştır. Daha dik baş, daha tok karın, daha mutlu yarına hiç tökezlemeden ilerleyiştir.
- Cumhur İttifakı'nda çatlak patlak olmaz, ittifakımızı hazmedemeyip çatır çatır çatlayanların varlığı her türlü izahtan varestedir. Cumhur İttifakı geçmiş ve gelecek arasındaki köprüdür. Türkiye sevdasının siyasi bir hürriyete bürünerek kökleşmesidir. Bizim ittifakımız plan, proje, pazarlık usulüyle tescillenmiş bir ittifak değildir. Biz fırsat düşkünü siyasi ittifaklara benzemeyiz. Başkaları gibi gözü başka, kaşı başka oynayanlarla mukayese edilemeyiz. Dili başka, fikri başka, zikri bambaşka olanlar gibi de davranamayız. Geçen haftaki grup konuşmam epey tartışıldı, pek çok kesim tarafından çarpıtıldı. Dedim ki, 'MHP, Cumhur İttifakı'nın bir ortağı olsa da, işlevi ve üstlendiği demokratik sorumluluğu muhalefettir. Bunun yanı sıra TBMM'de denge ve denetleme görevi ile meshuldur.' Bu kanaatimin neresi yanlıştır? Neresinde Cumhur İttifakı'na mesafeli bakış hakimdir? Hükümet bellidir, görevini başındadır.
- Hükümet değilsek de, hükümete bakan vermemiş olsak da, Cumhur İttifakı'nın sevabına da günahına da sonuna kadar ortağız, anca beraberiz kanca beraberiz.
- Tavsiyem, kötürüm beyanat sahiplerinin kendi işlerine bakmaları, kendi önlerinden yemeleridir. Niyet okuyuculuğu falcılıktır, bunca zahmete katlanacaklarına faziletli olsunlar.
- Bir köşe yazarının yuvalandığı bir köşesinde 'Erdoğan ile Bahçeli arasında sistem gerilimi var' başlıklı yazısı A'dan Z'ye yalan, saptırma ve nifakla bulanmıştır. Bu şahıs, kalemini zillet mürekkebine batırmıştır. Az yalan olmaz, biraz yalan olmaz, küçük yalan olmaz, bir yalan, bin yalanın kuluçkasıdır. Cumhur İttifakı Türk milletinin gerçeğidir.