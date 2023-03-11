Bahçeli, AYM'yi hedef aldı: 'Şehitlerin kemiklerini sızlatan mahkemeyi biz de yok sayarız'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP'nin hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması kararını kaldıran Anayasa Mahkemesi'ni hedef aldı.

Partisinin MYK Toplantısı'nda konuşan Bahçeli, Anayasa Mahkemesi hakkında "Anayasa Mahkemesi'nin HDP ile ilgili aldığı karar gafilliktir. HDP kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarmayı hedefliyorsa AYM başkanı arayıp da bulamayacakları özelliklere sahiptir. Şehitlerin kemiklerini sızlatan, kahramanlarımızı incitip yok sayan mahkemeyi biz de yok sayarız" dedi.

Bahçeli'nin konuşmasın satırbaşları şöyle:

Bir defa şunu ifade etmeliyim ki; MHP ve Cumhur İttifakı 14 Mayıs seçimlerine tam olarak hazırdır. Başarmaya da kararlıdır. Bizim başarmamız demek mazlumların umudu demektir. Ülkemizin yükselişi demektir.

Türkiye'miz siyasi ve stratejik mahiyeti, tarihi nitelikte olan aynı zamanda sürekli akış halinde olan bir sürecin bir güzergahın tam ortasındadır.

'Tüm itibarsız ifadelere rağmen devlet üzerine düşen görevleri yerine getirmiştir'

Zorlu bir dönemden geçtiğimiz herkesin malumudur. 6 Şubat depreminde ülkemize son bir asrın en büyük felaketini yaşatmıştır.

Tüm itham, itibarsız ifadelere rağmen devlet üzerine düşen görevleri yerine getirmiş, buna da kararlılıkla devam etmektedir.

Devlet milletiyle el ele vermiş, hiçbir siyasi, ideolojik, etnik ya da mezhebi ayrım gözetmeksizin gereği neyse yapılmıştır. Bir yıl içinde sıfırdan inşa edilecek depreme dayanıklı konutların hak sahiplerine teslimi yapılacaktır. Yaparsa Cumhur İttifakı yapacaktır. Yaparsa Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak ve başaracaktır.

'Hazine yardımlarının deprem bölgelerine gönderilmesi yönünde çağrıda bulunuyoruz'

YSK, Resmi Gazete'nin aynı mükerrer sayısında seçimlerle ilgili kararı yayımlanmıştır. Seçim için geri sayım başlamıştır. Bir an evvel seçimleri yapıp ana sorunların çözülmesine dönmek asıl gayemizdir. Türkiye'nin kaybedecek bir saniyesi bile yoktur. Bizim derdimiz Türkiye'mizin kısa sürede derlenip toparlanmasıdır.

14 Mayıs seçimlerinin ülkemize hayırlı olması, yaşadığımız acılar sebebiyle seçim kampanya döneminin sakin sabırlı anlayışı kutuplaşmadan uzak geçmesi başlıca dileğimizdir. MHP buna hazırdır. Siyasi muhataplarımıza çağrımız da bu yöndedir.

Son milletvekili genel seçimlerine katılma hakkı tanınan siyasi partilere her yıl hazineden ödenmek üzerine 5 binde 2'si oranında ödenek belirlenmektedir. Bu ödenek hazine yardımı yapılacak siyasi partiler arasında YSK tarafından ilan edilen oy oranlarına ilişkin bölüştürülmek suretiyle her yıl ödenmektedir.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için siyasi partilere yapılan hazine yardımlarının deprem bölgelerine gönderilmesi yönünde çağrıda bulunuyoruz. Biz bu yardımdan vazgeçmeye varız.

'Anayasa Mahkemesi'nin HDP ile ilgili aldığı karar gafilliktir'

Anayasa Mahkemesi'nin HDP ile ilgili aldığı karar gafilliktir. AYM oy çokluğuyla karar almış ve yine safını belli etmiştir. HDP'nin kapatılması istemiyle AYM nezdinde açılan dava devam ediyorken terör ve bölücülük yatağının alacağı yardıma bloke konmuştu. Bu mahkeme söz konusu blokeyi kaldırmış HDP'ye hazinenin kasasını açmıştır. Bu karara oy veren mahkeme üyeleri vicdanlarını sesi değil ihanetin sesini dinlemiştir.

Hukukun siyasileştiğini iddia eden gürültü kirliliği yapan müfterilerin hiçbir eleştirisi duyulmamıştır. İşlerine geldi mi adalet derler, gelmedi mi adaletin rafa kaldırıldığını iddia edecek kadar ikiyüzlüdürler. Önümüzdeki seçimden sonra Cumhur İttifakı'nın yegane hedeflerinden biri yeni anayasadır.

AYM'nin kuruluş ve yargılama esasları kökten değiştirilmeli, hainlere zeytin dalı uzatan kahredici mevcut yapısı bütünüyle tasfiye edilmelidir. AYM, Türk milletinin mahkemesi değildir.

Teröristlere hazine yardımını açan melanet olarak algılıyoruz. HDP kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarmayı hedefliyorsa AYM başkanı arayıp da bulamayacakları özelliklere sahiptir.

'Şehitlerin kemiklerini sızlatan mahkemeyi biz de yok sayarız'