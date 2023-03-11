HDP kararını değiştiren iki AYM üyesinin ismini açıkladı

HDP'nin Hazine'den alacağı yardıma blokaj kararı AYM tarafından geçtiğimiz günlerde kaldırıldı.

AYM kararındaki değişikliği köşesine taşıyan Hürriyet'ten Sedat Ergin şu ifadeleri kullandı:

"Görüleceği gibi, AYM aslında ilk kararının üstünden yaklaşık iki ay kadar sonra kayda değer bir tutum değişikliğine gitmiştir. Blokaj kararı geçen ocak ayında 6 aleyhte oya karşı 9 lehte oyla alınmıştı. AYM’de hak eksenli çizgide giden ve sıkça azınlıkta kalan Başkan Prof. Zühtü Arslan, Engin Yıldırım, Emin Kuz, Yusuf Şevki Hakyemez ile genellikle çoğunlukla birlikte hareket eden Yıldız Seferinoğlu ile Selahaddin Menteş muhalefet şerhi düşen altı kişilik grubu oluşturmuştu.

İlginç bir nokta, 5 Ocak’taki ilk oylamada sürpriz bir şekilde blokaj yönünde oy kullanan Başkan Vekili Hasan Tahsin Gökcan’ın ve ayrıca yine ilk oylamada çoğunlukla birlikte hareket eden Rıdvan Güleç’in bu kez tutum değiştirerek, blokajın kaldırılması yönünde tutum almalarıdır. Bu durumda ilk oylamadaki 9’a 6 olan blokaj yönündeki oylama kalıbı, bu kez 8’e 7 blokajın kalkması yönünde şekillenmiştir.

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Prof. Zühtü Arslan’ın geçen 2 Şubat’ta Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na sürpriz bir şekilde yeniden seçilmesinin hemen sonrasında bu köşede kaleme aldığımız bir değerlendirmede, bu sonucun “AYM’de biraz sürprizlere açık bir döneme girebileceğimizin işaretini verdiğini” belirtmiştik."