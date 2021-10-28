Bahçeli: Atatürk’ün mirasını yağmalayanlar Türkiye düşmanlarıyla aynı hizadadır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bahçeli, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Vatanımızın işgalini reddederek Cumhuriyet’e giden yolları açan büyük Türk milleti, şimdilerde aynı inanç ve azimle terörün kökünü kazıma hedefine odaklanmıştır. Mandacıların ve esarete hayranlık duyanların izinden yürüyenler terörle mücadeleye karşı gelen kimliksizlerdir" dedi.

Bahçeli, paylaşımını şöyle sürdürdü: