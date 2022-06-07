Bahçeli anket şirketlerini hedef aldı: Anketle doğmadık ki anketle ölelim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Partisinin son dönemdeki seçim anketlerinde düşük oy oranlarında görünmesine ilişkin konuşan Bahçeli, "Sahte ve düzmece anketlere hiç takılmıyoruz. MHP'nin oy oranlarını düşük gösterenlere, siyasetimizi küçümseme hayasızlığına düşenlere diyoruz ki; 'Sizler bizi yok sayacaksanız, biz daha çok var olacağız.' Sizler bizi hafife alacaksınız, günü geldiğinde ağırlığımız altında ezilmekten kurtulamayacaksınız. Anketler partimizi ha yükseğe çıkarmış, ha dibe çekmiş hiç ama hiç önemli değil. Ellerinden ne geliyorsa onu yapsınlar. Anketle doğmadık ki anketle ölelim. Dava ve siyasi mücadelemizi kundaklamak için ellerini ovuşturanlara Türk milleti günlerini gösterecek, bunları rezil edecektir" dedi.

Bahçeli, "Cumhur, MHP'yi mükafatlandıracak ve layık olduğu zirveye taşıyacaktır. Cumhur, başkanını seçecek ve o da Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacaktır" iddiasında bulundu.