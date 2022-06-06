ORC anketi: Yüzde 30'un altına düşen AKP'de erime devam ediyor, İYİP kritik eşiğin üzerinde

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine bir yıl gibi az bir süre kalan Türkiye'de, ekonomi başta olmak üzere neredeyse her alanda yaşanan sorunlar Cumhur İttifakı ortakları AKP ve MHP'de erimeye yol açıyor.

2018 seçimlerinde yüzde 42,6 oranında oy alan iktidar partisinin seçmen desteğini önemli ölçüde kaybettiği, ORC Araştırma'nın haziran ayı anketinde bir kez daha ortaya koyuldu.

Anket kapsamında katılımcılara "Bu pazar genel seçim olması halinde hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Bu soruya "AKP" yanıtını verenlerin oranı yüzde 27,7 oldu.

Aynı şirketin geçtiğimiz ay yaptığı ankette AKP'ye desteğin yüzde 28 olduğunu hatırlatalım. Son araştırma, yüzde 0.7 kayba işaret ediyor.

Güncel araştırmada yüzde 23,8 oy oranıyla ana muhalefet partisi CHP ikinci sırada yer alıyor.

İYİP yüzde 20'nin üzerinde

İYİP'in siyasal iletişimcilerce 'kritik eşik' sayılan yüzde 20'nin üzerine tutunması da anketin dikkat çeken başka bir sonucu.

Bu partinin oy oranı, söz konusu araştırma şirketinin geçen ayki anketinde 18,4'tü.

MHP barajı kıl payı geçiyor

Son dönemde kapatma davasıyla karşı karşıya olan HDP, yüzde 7,5'le dördüncü parti konumunda yer alıyor.

AKP'nin ittifak ortağı MHP ise yüzde 7,1'le seçim barajını kılpayı geçiyor.