Bahçeli: 15 Temmuz'un rövanşını istiyorlar

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'nı hedef falan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "FETÖ kumpaslarına hız veriyorlar. Kılıçdaroğlu ve ittifakı milli güvenlik sorunudur. 15 Temmuz'un rövanşını istiyorlar" dedi.

Karaman'da gerçekleştirdiği mitingde konuşan Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sayın Erdoğan’ın açık ara farkla tekrar cumhurbaşkanı seçilmesi milli ve tarihi bir sorumluluktur. TBMM’de milletvekili sayısı itibariyle Cumhur İttifakı’nın tecelli etmesi Türk yüzyılına hizmettir. 14 Mayıs seçimleri Türkiye’nin kaderini tayin edecektir. Ya geleceğimiz zillete düşüp heder olacak ya da cumhurun cesaretiyle bütün oyunlar bozulacak. Ya istiklal ve istikbal haklarımızdan vazgeçeceğiz ya da bu haklarımızla sonsuza kadar var olmanın yol haritasını belirleyeceğiz. Artık başka çare kalmamıştır.

Devletimizin egemenlik haklarıyla milletimizin muhteşem varlığı, bağımsızlığımızı ve bölünmez bütünlüğüyle kimin sorunu varsa bizim de onlarla sorunumuz vardır. Alayını birden her cephede karşılamaya hazır olduğumuz iyi bilinmelidir.

'FETÖ kumpaslarına hız veriyorlar'

Türk tipi başkanlık sistemini kurumsallaştıracak yeni bir anayasa olmak üzere gereken tüm hukuki ve idari, siyasi alt yapıyı temin edeceğiz. 15 Temmuz benzeri bir ihanetin tekrar yaşanmaması için gereken sosyal siyasi ekonomik önlemleri kararlılıkla alacağız. FETÖ kumpaslarına hız veriyorlar. Kılıçdaroğlu ve ittifakı milli güvenlik sorunudur. Kılıçdaroğlu’nun geleceğe ışık tutan projesi yoktur. 15 Temmuz'un rövanşını istiyorlar. PKK, Kılıçdaroğlu'na aleni destektir. Bağımsızlığımıza asla gölge düşürmeyeceğiz."