Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: 'FETÖ yöntemleri yine iş başında'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Dün kasetle genel başkanlık koltuğuna getirilenler, bugün aynı yöntemle cumhurbaşkanlığına atanmaya çalışıyor. Bir adayı geri çekilmeye mecbur bıraktılar. FETÖ yöntemleri yine iş başında" dedi.
Erdoğan, Ankara’nın Sincan ilçesinde düzenlenen mitingde gerçekleştirdiği konuşmasının satırbaşları şöyle:
'Bay Kemal'e pazar günü dersini vermek gerekiyor'
- Bu tarih insanımıza kurulan sinsi tuzakları bir kez daha bozma tarihidir. Kandil'deki teröristler talimat veriyor. Bunlar ile el ele omuz omuza yürüyorlar mı? Bay Bay Kemal ve avanesini pazar günü sandıklara gömüyor muyuz?
- Terör örgütlerini sınırlarımız içinde bitirdik. Cudi'de bunları gömdük mü? Gabar'da gömdük mü? Besler Deresi'nde gömdük mü? Terör örgütünü gömmeye devam edeceğiz. Şu an terör örgütü ile yürüyen Bay Bay Kemal'e pazar günü dersini vermek gerekiyor.
- Biz gece gündüz çalışırken birileri hep takoz siyaseti yapıyor. Tek parti faşizminin mirası olan darbe ile ülke yönetimine gelme alışkanlığından hiç vazgeçmediler. İdeolojik kavgalar ile milleti birbirine düşürürken kalpleri ürpermedi. Hamd olsun sağladığımız güven ve istikrar iklimi ile ülkemizi hedeflerinden koparmadık.
'Cumhur İttifakı LGBT'yi semtine sokmaz'
- Siz bakmayın meydanlarda atıp tutanlara, ne kadar desteksiz de olsa onlara bu cesareti veren ülkeyi getirdiğimiz seviyedir. Gerçi önlerine nasıl bir ufuk serersek serelim, eski Türkiye özlemlerinden vazgeçmiyorlar. Bunlar 2018 seçimlerine eski Türkiye'nin tüm hastalıklarını savunarak gitiler.
- Bunlar şimdi de FETÖ'cüsü, Tefecisi yetmemiş olacak ki yanlarına LGBT'yi de alarak çıktılar. CHP, LGBT'ci mi? HDP LGBT'ci mi? Bu İYİ Parti LGBT'ci mi? AK Parti, MHP ve Cumhur İttifakı LGBT'yi semtine sokmaz. Güçlü aile güçlü milleti oluşturur. Biz yola böyle çıktık, böyle devam ediyoruz.
'Bundan sonra Bay Bay Kemal'e fırıldak da diyebiliriz'
- Bay Bay Kemal kasetle geldi. Şimdi de cumhurbaşkanı adaylarından birini saf dışı bıraktı. Nasıl bıraktı? O da herhalde yarın bilemediniz cumartesi günü ortaya çıkar. Bundan sonra Bay Bay Kemal'e fırıldak da diyebiliriz.
- Şimdi bize öyle bir hırsla saldırıyorlar ki hadi bizi geçtim, daha düne kadar kendileri ile birlikte olanlara bile acımıyorlar. Dün kasetle genel başkanlık koltuğuna getirilenler, bugün aynı yöntemle cumhurbaşkanlığına atanmaya çalışıyor. Bir adayı geri çekilmeye mecbur bıraktılar.
- FETÖ yöntemleri yine iş başında. Ülkemizde siyasetin seviyesinin bu kadar düşürülmesine gönlüm razı değil. Sen kasetle geldin, bunu biliyoruz. Benim milletim bu kez seni kasetle ya da CD ile bir yerlere getirmeyecek. Sana bay bay diyecek.