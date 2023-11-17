Bahar Candan ve Nihal Candan'ın sorgusunun detayları ortaya çıktı

"Suç örgütüne üye olma" ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan sosyal medya ünlüsü Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin savcılık soruşturması ve mahkemedeki ifadelerinin detayları ortaya çıktı.

Çetenin lideri olduğu iddia edilen Onur Apaydın'nın, eski polis memuru olduğu ve 2021 yılında meslekten ihraç ediliği ortaya çıkarken; Candan kardeşler, Apaydın'ın gerçek kimliğini bilmediklerini iddia etti.

Suçlamaları kabul etmediler

2020’ye dayanan bu soruşturmanın üçüncü ayağında gözaltına alınan Bahar Candan ile Nihal Candan kardeşler tutuklandı. Dün tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen ve tutuklanan Candan kardeşlerin savcılık soruşturmasının detayları ortaya çıktı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı’nda ifadeleri alınıp mahkemeye tutuklanma talebiyle gönderilen Candan kardeşlere 3 Mayıs’ta tutuklanan çete lideri Onur Apaydın bağlantısı soruldu. Bahar Candan “Ablamdan ayrıldıktan sonra bilinen restoranlarda, Etiler'deki bilinen mekanlarda bir araya geldik. Şahıslarla bir kere yemek yemiş olabiliriz, onun dışında hiçbir bağlantımız yok. Birkaç yıldır ben bu telefonumu kullanıyorum. Biz Onur Apaydın'ı Kaan diye biliyorduk. Gerçek adını bilmiyorduk. Kendisini de bir yıldır tanırım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum" dedi.

Nihal Candan da Onur Apaydın’ı Kaan Hamzaoğlu olarak tanıdığını, kendisiyle ayrıldıktan sonra gece kulübünde sadece karşılaştıklarını söyledi. Çete olduklarını bilmediklerini ve onlarla bir bağlantısının olmadığını iddia etti.

2021'de ihraç edilmiş

2020’de başlanan soruşturma, 3 Mayıs 2023’te düzenlenen operasyonla devam etti. Çetenin lideri olduğu iddia edilen Onur Apaydın'nın, eski polis memuru olduğu ortaya çıktı. Karıştığı adli bir suçtan dolayı 2021’de ihraç edilen Onur Apaydın, tutuklu bulunuyor.

Tutuklamanın detayları

Mahkemede dinlenen Candan kardeşler serbest bırakılmayı talep etti. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Candan kardeşler suç örgütüne üye oldukları gerekçesiyle tutuklandı.

Mahkeme başkanı tutuklama kararını şöyle bildirdi:

“Dosyada şüphelilerin ifadeleri, müştekilerin beyanları, dosyada bulunan tüm bilgi ve belgeler, tanık beyanlarının bulunması, dosyada delillerin tamamen toplanmamış olması dikkate alındığında, isnat olunan eyleme yasada, öngörülen cezanın alt ve üst sınırı dikkate alındığında kaçma şüphesinin bulunduğu, katalog suçlardan olması nedeniyle, adli kontrol tedbirleri ile yeterli etkili hukuksal denetim sağlamayacağı değerlendirilerek tutuklanmalarına karar verildi."