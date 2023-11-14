Bahar Candan ve Nihal Candan'ın gözaltına alındığı operasyona ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin gözaltına alındığı operasyona ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Candan kardeşlerin gözaltına alınma sebebinin 2020 yılında başlatılan bir çalışmayla bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 2021 yılı haziran ayında bir örgüte yapılan operasyonla Eren Koç’un da aralarında olduğu 24 kişi gözaltına alınmış, bu kişilerin tamamı tutuklanmıştı. Öte yandan, 197 bin TL, 70 bin TL’lik çek senet, 2 araç ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş 29 müştekiden 90 milyon TL’lik haksız kazanç elde edildiği belirlenmişti.

Geçtiğimiz mayıs ayında düzenlenen bir başka operasyonda, örgüt lideri olduğu belirlenen Onur Apaydın’ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmış, gözaltına alınanlardan 5’i tutuklanarak ceza evine gönderilmişti. Bu operasyon sonucunda da, 9 müştekinin toplam 15 milyon TL mağdur edildiği öğrenildi. Onur Apaydın’ın lideri olduğu suç örgütünün, mağdurlara piyasa değerinin altında otomobil satma vaadinde bulunduğu, onların güvenini kazanmak için bu kişilerle yaptıkları görüşmelerde Bahar ve Nihal Candan kardeşleri de bulundurdukları ortaya çıktı.

Başsavcılıktan açıklama

Öte yandan Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, medyada "Fenomen Bahar ve Nihal Candan sazan sarmalı vurgunu ile suçlanıyor" içerikli haberler nedeniyle basın açıklamasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından örgüt faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen soruşturmada, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında 79 mağdurun dolandırıldığı tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamında şüpheliler, A.B.C, G.Ç. ve H.İ.S. 14 Kasım 2023'te suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla işlemlerin etkin biçimde yapıldığı vurgulandı.

Gazeteci Timur Soykan gündeme getirmişti

Gazeteci Timur Soykan, Candan kardeşlerle ilgili çok sayıda kişiyi dolandıran bir suç örgütünün mensubu oldukları yönünde iddiaları gündeme getirmişti.

Örgütün gizli kasası oldukları yönünde iddiayı yazan Soykan, "Bahar ve Nihal Candan kardeşler, çok sayıda kişiyi dolandıran bir suç örgütünün mensubuydu. 26 Eylül 2023’te yapılan suç duyurusunda 3 şikâyetçi ve 25 mağdur yer aldı" ifadelerini kullanmıştı.