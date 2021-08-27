Bağımsız film festivalinden Metin Coşkun'a 'en iyi aktör' ödülü

Oyuncu Metin Coşkun, bu yıl çıkan Hasat filmindeki rolü dolayısıyla Madras Bağımsız Film Festivali'nde "en iyi oyuncu" ödülüne layık bulundu.

Hasat kısa filminin senarist ve yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı üstlendi.

Madras Bağımsız Film Festivali, Hindistan'ın Chennai kentinde her yıl düzenlenen bir etkinliğe sahip, aylık olarak kurgulanan uluslararası bir çevrimiçi film festivali.

Madras, adını Fort St. George'un kuzeyinde bulunan bir balıkçı köyü olan Madrasapattinam'dan alıyor. 1996 yılına kadar resmi adı Madras olarak da bilinen Chennai, Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinin başkenti.